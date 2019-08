D66 Berkelland: waar blijft het plan voor woningsplitsing?

BORCULO/ EIBERGEN - D66 Berkelland heeft schriftelijke vragen gesteld over de vertraging van de woning­splitsing in het buitengebied.

Woningsplitsing in het buitengebied zou ‘onder voorwaarden’ weer moeten kunnen, zeiden burgemeester en wethouders in oktober 2018. Waar boeren stoppen, kan zo de leefbaarheid in het buitengebied worden behouden en versterkt. Want wie een beetje bescheiden buitenaf wil wonen, krijgt zo een kans en wie met een te grote boerderij zit ook.

B en W zouden de mogelijkheden gaan onderzoeken en met een plan van aanpak voor nieuw beleid voor dubbele bewoning en woningsplitsing komen. Maar er is nog altijd geen plan ter inzage gelegd, constateert D66. Die stelt B en W nu schriftelijke vragen over de kwestie.

Geen vertraging bestemmingsplan

B en W kwamen in juli wel met een ‘update’ van het bestemmingsplan buitengebied, waarin stond dat de aanpassing van de plannen voor woningsplitsing niet zullen leiden tot vertraging van dit bestemmingsplan. D66: ‘Wij vinden dit erg vreemd omdat u in oktober 2018 nog aangaf dat een snelle doorlooptijd noodzakelijk was om vertraging van het bestemmingsplan buitengebied te voorkomen.’

In de brief met de update schrijft de gemeente ‘tijd nodig te hebben om het juridisch goed te onderleggen’ en te verwachten dat de structuurvisie woningsplitsing in november door de raad behandeld kan worden. Wel waren al circa 215 gesprekken gevoerd met eigenaren. ‘Deze gesprekken waren verhelderend voor zowel de eigenaren als voor ons.’

Achterhoekse afspraken