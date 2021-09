D66 roept op tot overleg over oplossing in conflict over feesttent op kermis in Eibergen

EIBERGEN - Ga vandaag nog met elkaar om de tafel zitten om tot een oplossing te komen in het conflict over de feesttent in Eibergen. Die oproep doet D66 Berkelland aan burgemeester Joost van Oostrum en uitbater Mesut Mis van café Home in Eibergen

De commotie in Eibergen over het weigeren van een vergunning voor een feesttent tijdens de Eibergse Kermis is voor D66 Berkelland aanleiding om gemeente en horeca ondernemer op te roepen een laatste poging te doen om er met elkaar uit te komen.

Aanknopingspunten

„Normaal stel je als partij schriftelijke vragen, of je vraagt een debat aan, maar tegen de tijd dat er antwoorden op zijn of er gelegenheid voor is, is de kermis voorbij. Natuurlijk willen wij uitgezocht hebben of er inderdaad richting de ondernemer gewaarschuwd is om niet naar de pers te gaan en hebben we tal van andere vragen, maar daar gaat het nu niet om. Wij zien in alles wat erover in de media gekomen is voldoende aanknopingspunten voor partijen om eruit te komen”, aldus D66-raadslid Marc Berends

Ga vandaag nog in overleg

Hij roept de gemeente en ondernemer op om vandaag nog op te zoeken en in overleg met elkaar te gaan. „Een fietsenstalling kan toch het probleem niet zijn! De bezoekers kan worden opgeroepen lopend te komen en een fietsenstalling kan ook op enige afstand worden georganiseerd. Geluidsoverlast met het openluchttheater is simpel te voorkomen door het aanbod de muziek uit te zetten op de zaterdag. Beschikbaarheid van hulpdiensten zal toch niet alle dagen spelen, misschien alleen voor de zondag en maandag gaan?”

Volledig scherm D66-raadslid Marc Berends uit Eibergen © Arjan Gotink

Extra poging

„Wij begrijpen uit eigen contact met de gemeente dat een aantal zaken lastig te realiseren zijn en begrijpen dat er wel degelijk getracht is tot een oplossing te komen, maar blijkbaar staan partijen nu toch tegenover elkaar. Ga daarom met elkaar in overleg! De inwoners van Eibergen zullen het waarderen als de tent alsnog kan doorgaan en zo niet is er in ieder geval een extra poging gedaan, met hopelijk wederzijds begrip over de uitkomst. Dit overleg past ook in de oproep die wij als raad richting college hebben gedaan om organisatoren bij het organiseren van evenementen terzijde te staan, zeker in coronatijd.”