D66 trekt aan de bel bij gemeente: ‘Wat gebeurt er in Oudestraat Neede?’

Driekwart jaar nadat de oppositiepartijen in de Berkellandse gemeenteraad een spoeddebat aanspanden over de Oudestraat, trekt D66 andermaal aan de bel over de Needse winkelstraat. D66-raadslid Han Boer desgevraagd: „Destijds waren we kritisch over een vreemde deal tussen de gemeente en woningcorporatie ProWonen. Nu is er wéér een actuele ontwikkeling op onroerend goed-gebied waarbij we vinden dat de gemeente er anders mee om zou moeten gaan. Daar stellen we vragen over.”