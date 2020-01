D66: waarom is villa Smits in Eibergen nog niet in gebruik genomen?

EIBERGEN - Waarom is de Villa Smits in Eibergen nog niet in gebruik genomen? Waarom houdt Berkelland Nywerv BV niet aan de afspraken uit de realisatieovereenkomst? Dat wil D66 weten.

De monumentale villa Smits in Eibergen is in september 2018 door de gemeente Berkelland verkocht. Een meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord met de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning voor 175.000 euro aan Nywerv BV. Deze ondernemer, die ook Huize De Kamp in Neede heeft gekocht, wil van het karakteristieke pand een centrum voor bewustzijnsontwikkeling, spiritualiteit en persoonlijke groei maken.

Voorwaarde voor de verkoop was dat de verbouwing van de Villa Smits op 1 januari 2020 moest zijn afgerond en dat het monumentale pand op die datum in gebruik moest zijn genomen. Dit om te voorkomen dat de statige villa als beleggingsobject zou dienen. Maar die deadline is verstreken zonder dat er iets is gebeurd. D66 vroeg daarom deze week middels schriftelijke vragen opheldering aan het college van B en W.

De plannen voor de verbouwing van Villa Smits in Eibergen.

De zaak ligt gevoelig. Burgemeester G.H. Smits liet het pand in 1904 bouwen. Zijn woonhuis werd later gebruikt als gemeentehuis van Eibergen en dependance van Berkelland. De wens van Smits was dat de villa eigendom van de gemeente zou blijven.

Niet nodig

Daarom waren er bij de oppositiepartijen D66, OBL, GroenLinks, PvdA en VVD-raadslid Kevin Hauser in september 2018 zorgen over wat Nywerv met de villa gaat doen. „Wat als het bedrijf villa Smits alleen als belegging in onroerend goed heeft gekocht en de plannen niet uitvoert? Wat als Nywerv het pand doorverkoopt? Daarover is juridisch niets geregeld”, concludeerde D66-raadslid Jolanda Kuipers. Ze diende daarom een amendement in om dat alsnog juridisch dicht te timmeren.

Dat amendement werd door de coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en een deel van de VVD van tafel geveegd. Niet nodig, vond wethouder Anjo Bosman (GB). Volgens haar was alles goed geregeld en zijn er voldoende waarborgen ingebouwd. Ze ontraadde de motie om geen sfeer van ‘wantrouwen’ richting Nywerv te creëren.

De VVD worstelde met de kwestie. Fractievoorzitter Hans Boxem vroeg Bosman wat er op tegen was om extra waarborgen op te nemen. Na de toezegging van Bosman dat dit niet nodig is, stemde hij tegen het amendement. Maar VVD-raadslid Kevin Hauser was niet overtuigd en stemde voor.

Vertraging

In augustus informeerde het college de gemeenteraad dat de subsidie van de provincie voor de verbouwing was afgewezen, omdat het budget op was. Gelderland zou echter met een nieuwe subsidieregeling komen. Het bouwplan zou hierdoor vertraging kunnen oplopen, aldus B en W in augustus.

D66 raadslid Jolanda Kuipers constateert dat die vertraging nu een feit is. Ze wil weten hoe het staat met de provinciale subsidie en of Nywerv hiervoor alsnog in aanmerking komt. Ook wil D66 weten of het college akkoord is gegaan met verschuiving van de deadline en of dit is vastgelegd. En zo niet: wat het college gaat doen nu Nywerv zich niet houdt aan de realisatieovereenkomst?