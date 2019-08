D66 wil actie na aanrijdingen met wilde dieren op N18

Zestien reeën zijn er in het eerste halfjaar van 2019 aangereden op de nieuwe N18, blijkt uit cijfers van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. In heel 2018 waren dat er tien. „Als je het vergelijkt met de jaren 2016 en 2017 is er zelfs sprake van een verdriedubbeling, want het aantal lag toen op vijf”, aldus D66-raadslid Jolanda Kuipers, die zich heeft vastgebeten in het onderwerp. „Het blijkt dat er op verschillende manieren geregistreerd wordt. Zo is ook gemeld dat er over een 3 kilometer lang traject bij Rietmolen sinds de opening van de N18 in mei 2018 21 reeën, vier dassen en vier vossen zijn doodgereden.”