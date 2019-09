D66 wil voldoende bouwkavels in Berkelland: ‘anders gaan mensen naar andere gemeente’

Lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders bogen zich deze week in de maandelijkse raadscommissievergaderingen over de ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende kernen. Veel staat daarbij in het teken van prognoses rond de krimpende bevolking en vergrijzing. Dinsdagavond was er een vergadering van de raadscommissie Sociaal en Bestuur en woensdag praatte de commissie Ruimte over uitgangspunten voor woningbouw.

D66 krijgt op dat punt steun van het CDA. „De horizontale instroom is interessant”, aldus CDA-commissielid Theo Helmers, die de nieuwe N18 daarbij ook als factor aanhaalde. Ook het onbetaalbaar zijn en stagneren van nieuwbouw elders kan de Achterhoek in de kaart spelen, aldus de Beltrumse CDA’er. Hij wees erop dat nieuwbouw momenteel de meest duurzame woningen oplevert. „Maatwerk zou daarom voorop moeten staan.”

Het college wijst bij het terughoudende woningbouwbeleid op de bevolkingsprognoses. Niet willen bouwen voor leegstand is daarbij een veelgehoord argument. Maar de prognoses hebben qua betrouwbaarheid veel weg van weersvoorspellingen, vindt Slotboom. „Volgens de Primos-prognoses groeit Berkelland zeker nog tot 2030, waar eerder de piek voor 2023 was voorspeld.”

Boer: „In het plan Hondelink was in principe nog ruimte, maar is om zo te zeggen de binnenring van het gebied weggestreept. Je moet onder meer als het gaat om bouwkavels voor vrijesectorwoningen een aanbod paraat hebben, als iemand informeert. Op dezelfde manier als we weten dat voor bedrijfskavels geldt: als een ondernemer overweegt zich in een plaats te vestigen, maar er is geen ruimte, dan schuift hij door naar een volgende plaats en ben je hem kwijt.”