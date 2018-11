D66 wil woningbouw in Neede redden

Gaat de gemeenteraad van Berkelland vanwege de bevolkingskrimp vanavond definitief een streep zetten door een aantal woningbouwplannen? D66 hoopt van niet. De democraten komen met een amendement om in elk geval een aantal woningbouwplannen in Neede, Eibergen en Borculo te redden.

Volgens D66-fractievoorzitter Han Boer is de woningmarkt ‘booming’, is de economie aangetrokken en zorgt de nieuwe N18 voor grotere vraag naar woningen in Berkelland. Vanaf Neede ben je dankzij de nieuwe N18 in no time in Enschede, waar de huizenprijzen skyhigh de pan uitrijzen. Wonen in Berkelland wordt hierdoor interressanter, stelt D66.

Plan Hondelink

In Neede wil het college de resterende bouwmogelijkheden op het plan Hondelink helemaal schrappen. „Dat betekent dat er voor de vrije sector geen enkele woningbouw mogelijkheid in Neede meer is. De tweede kern van Berkelland krijgt nauwelijks bouwmogelijkheden meer, ook niet in andere categorieën terwijl de vraag groot is. De rij woningen in Plan de Koperslager zijn snel verkocht en ook de vraag naar de toekomstige seniorenwoningen aan het Busplein is vele malen groter dan het aanbod. Huren is ook vaak een probleem”, aldus D66-fractievoorzitter Han Boer. „Neede wordt sociaal maatschappelijk ontwricht door het huidige woonbeleid van de gemeente Berkelland”

In Eibergen gaat het onder meer om plan De Hofrichter 2. In Borculo om plan Schollenkamp.