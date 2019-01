Niet openbaar

Via het middel van 'schriftelijke vragen’ wil D66-raadslid Jacqueline Bussink nu van het college weten hoe het zit: hoe kan het dat het college refereert aan besluiten in een besloten overleg? Bussink verzoekt de stukken alsnog openbaar te maken. Verder wil D66 opheldering over het wel of niet beslist hebben op 20 december over de app voor het programma waarover nog niet beslist is of het er komt.