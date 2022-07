Daar komen de schutters: Borculose schietvereniging huldigt twee Nederlands kampioenen

Teruglezen Zwarte Cross | Tante Rikie geniet van uitzwaaiga­la in afgeladen tent

De Zwarte Cross is terug van weggeweest. Na twee jaar afwezigheid is het grootste festival van Nederland begonnen. Voor de 30.000 campinggasten worden sinds donderdagmiddag de eerste optredens gegeven. Van vrijdag tot en met zondag is de Zwarte Cross ook voor daggasten toegankelijk.

15 juli