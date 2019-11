Daarom is de nachtzuster in het Slingeland Ziekenhuis veel alerter

In de kamer is een bed geplaatst, waar het matras ook zorgt voor een massage van het vermoeide lichaam. Met een app op de telefoon kan ingesteld worden hoe lang het slaapje mag duren: maximaal 24 minuten. Langer heeft geen zin. Sterker nog: slaap je langer, dan heeft het een tegendraads effect. Op de koptelefoon klinkt rustgevende muziek.



IC-verpleegkundige Paulien Brethouwer is blij met de powernapkamer in het Doetinchemse ziekenhuis. ,,Normaal stort ik tussen vier en zes uur 's nachts wel ergens in als ik dienst heb. Bekaf, geen energie. Met de nieuwe maatregelen heb ik daar geen last meer van. Ook niet van de gebruikelijke nachtdienstbuik. Zo noemen we dat onder elkaar. Als je de nachtdienst uit komt en je hebt last van je darmen omdat je de hele nacht door hebt lopen snacken.”



,,Ik loop al 25 jaar nachtdiensten. Het is bepaald geen populaire dienst. Als je nachtdienst hebt, ben je zielig. En als ik zielig ben, ga ik snacken. De hele nacht door: crackers, koekjes, nootjes, snoep. Nu heb ik daar geen behoefte meer aan. Vorige week heb ik twee nachtdiensten gedraaid en dat ging prima.”