Daarom kun je in Eibergen vierkante meters van de Kruidenhof adopteren

‘Adopteer vierkante meters Kruidenhof’ is het motto. De Kruidenhof wil daarmee in Eibergen bezoekers van het Halloweekend en de najaarsmarkt op 30 en 31 oktober over de streep te trekken een aantal euro’s te investeren in de tuin naast de Mallumse watermolen. De kruidentuin grijpt het openingsweekend ter gelegenheid van het vernieuwde Eibergse centrum aan om ook haar eigen vernieuwingsproject in de schijnwerpers te zetten. En tegelijkertijd te proberen een flink bedrag aan sponsorgelden binnen te slepen.

Heidag

„Het geld is vooral bedoeld om onze bezoekersruimte zo duurzaam en zo mooi mogelijk te verbouwen. Zodat we deze in de toekomst ook vaker kunnen verhuren aan bijvoorbeeld bedrijven, die met hun personeel een heidag, een beleidsdag of een inspiratiedag willen houden. De Kruidenhof is daar een uitgelezen plek voor, rustig en bijna paradijselijk”, legt voorzitter Roel Heij het idee achter de geldinzameling uit.

Gravel van tennisbaan

Het pand, dat sinds de opening van de tuin in 2003 in gebruik is, stamt nog uit de tijd dat de Eibergse tennisclub op deze locatie resideerde. Uit die periode is ook het gravel dat is verwerkt in de tuinpaden, de tegels van het terras en zelfs de keukenstoelen in de huidige kantine. „Ja, wij zijn nogal van het hergebruik, maar nu zijn er toch echt veel dingen aan vervanging toe”, vertelt Heij. „De paden zijn in een dusdanige staat, dat het onkruid er steeds sneller doorheen komt en het gebouw is niet energiezuinig. Het afdak boven het terras lekt en is te klein voor onze activiteiten. Maar ook deze keer zullen we veel materialen hergebruiken.”