Dader in tranen na aanval met hamer bij verkeerde huis in de Achterhoek: ‘Het is een vies vuil kreng’

De trui is opgezet in laagjes. Zwart, daarbovenop grijs, dan donkerblauw, lichtblauw en vervolgens wit. En dan begint het riedeltje weer overnieuw met zwart. Een trui waar je je geen bult aan kan vallen. In de winkel moest meneer de horizontale streepjes wel flink oprekken om ’m over zijn buik heen te trekken. De verkoper was blij dat meneer ’m nam. Anders had hij zo’n onverkocht, uitgelubberd kledingstuk in de winkel liggen. De uitbater had het al zwaar genoeg.