Dader rijdt door na aanrijding, Bep (66) blijft radeloos achter: ‘Hij liet me gewoon liggen in de regen’

Het weer is beroerd op 5 januari, toch weerhoudt het Kabel niet om de regen te trotseren en naar haar grote hobby te gaan. Ze doet vrijwilligerswerk in verzorgingscentrum de Debbeshoek in Ulft. ,,Vier, soms wel vijf dagen in de week werk ik in de winkel of het restaurant, ik geniet er echt van.”