Dader steekpartij zorgboerderij Wichmond nog niet naar gesloten kliniek

WICHMOND - De 44-jarige Freddy W. uit Wichmond, die terecht moet staan voor het neersteken van de 35-jarige eigenares van zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in diezelfde plaats, wordt maandag niet al opgenomen in een forensische kliniek. De rechtbank Zupthen heeft het verzoek vandaag afgewezen.

In januari wordt de zaak pas inhoudelijk behandeld. Maar gezien alle rapporten die over de dader zijn verschenen, zou opname nu al gewenst zijn zodat de behandeling kan beginnen. Bovendien is er nu plek op de gesloten afdeling van de forensische psychiatrische kliniek De Boog in Warnsveld. Volgens de forensisch psychiater en psycholoog die hem onderzochten is een straf met een voorwaardelijk deel in de vorm van een klinische behandeling voldoende voor W. De reclassering had een voorkeur voor de zwaardere maatregel tbs.

Steekwapen

W. wordt vervolgd voor poging tot moord op de eigenares van de zorgboerderij aan de Dorpsstraat in Wichmond op 24 mei van dit jaar. Hij zou de 35-jarige vrouw eind mei hebben neergestoken en vervolgens zichzelf hebben verwond met het steekwapen. W. werd na een klopjacht van de politie en helikopter opgepakt aan de Beeklaan, vlakbij de zorgboerderij. Hij zit sindsdien in voorarrest in Arnhem.

Verdachte W. was donderdag aanwezig in de rechtbank om het verzoek tot opname kracht bij te zetten. Hij maakte een rustige indruk, maar liet het woord over aan zijn advocaat. De voormalige alcoholverslaafde die lijdt aan een aan autisme verwante stoornis en PTTS, woonde al een tijdlang op de zorgboerderij, voor het incident plaatsvond. Wat er aan het neersteken vooraf is gegaan werd niet duidelijk tijdens de pro forma zitting bij de rechtbank in Zutphen. Wel liet hij zich ontvallen dat het geen zorgboerdeij was waar hij zat, maar ‘een drugs- en drankboerderij’.

Aandacht

Wat hij zelf van opname in een kliniek vindt? ,,Het voelt voor mij wel goed dat er aan mijn problemen kan worden gewerkt. Het is belangrijk dat daar nu eens aandacht voor is. Ik weet pas sinds mijn veertigste dat ik een vorm van autisme heb,” verklaarde W.

Het is ongebruikelijk dat een verdachte al voor zijn veroordeling wordt opgenomen in een forensische kliniek. De officier van justitie was het er dan ook niet mee eens. Zij vindt dat de opname nog wel twee maanden kan worden uitgesteld, totdat de rechtszaak is geweest. Zij heeft bovendien een langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf in gedachten dan de 6,5 maand die W. nu in de cel zit. Daarnaast noemde ze de geschokte rechtsorde als belangrijk argument om niet nu al tot opname over te gaan.