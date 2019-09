Dag en nacht naar de sportschool in Groenlo, Doetinchem en Winterswijk

In de voormalige supermarkt aan de Schrijnwerker in Groenlo opent vandaag de nieuwe Anytime Fitness. In vier ruimtes kunnen sporters aan de slag op loopbanden en crosstrainers, werken met gewichten en krachtapparaten en overdag groepslessen volgen. Het maakt niet uit hoe laat je komt, want de deur is dag én nacht open.

,,In de praktijk komen mensen maar mondjesmaat ’s nachts sporten”, zegt John Kolthoff (60), met zijn vrouw Saskia in Groenlo franchiser van de wereldwijde fitnessonderneming. ,,Het idee is vooral dat mensen volledig vrij zijn in wanneer ze willen komen. Voor of na het werk, wat je werktijden ook zijn, in het weekend of op ‘normale’ tijden. Het kan allemaal.”