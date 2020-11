Dag van de Achterhoekse Popmuziek verplaatst door corona

Column Henny Haggeman Ik besefte ik dat ik toe was aan een goed gesprek over mijn duimen en vingers. Mijn gereed­schap, immers

7 november Hoe ik het mijn specialist in het ziekenhuis ga vertellen, weet ik nog niet. Feit is dat het doosje pijnstillers dat ik dit voorjaar aan de hand van haar recept meekreeg van de apotheker, onaangeroerd in de keukenla ligt. Nu de vervolgafspraak nadert, spookt het doosje steeds vaker door mijn hoofd.