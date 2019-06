Start en finish van de ouderendag is zondag 23 juni café-restaurant Grenszicht in de buurtschap Holterhoek, bij Zwillbrock. Vanaf het Zwikkelaarsplein in Eibergen, het Andriessenhuis in Borculo, De Hofmaat in Neede, Spilman in Beltrum en het Marktplein in Ruurlo pikt een bus 'opstappers' op. Bij Grenszicht vormen de coulissen van het openluchtspel van De Plankeniers en Jong Gelre dit jaar een nostalgisch decor. Vanaf hier voert een route door heel Berkelland, om weer in Holterhoek met een lunch en muzikale optredens en demonstraties oude ambachten te eindigen.