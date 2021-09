Dagopvang daklozen in Doetinchem aangepast verder met Stadskamer

VIDEO Deventer Lebuinus beklimmen populair­der dan ooit, Zutphen blijft achter: ‘Met dank aan wal­kie-tal­kie’

5 september Het beklimmen van de Lebuinustoren in Deventer was nog nooit zo populair als deze zomer. Vooral dankzij corona klauterde een recordaantal mensen de 220 treden omhoog. Iets zuidelijker, in Zutphen blijft de beklimming van de toren van de Walburgiskerk, hét icoon van deze stad, ver achter. Een tekort aan torenwachters remt de groei. „Maar dat is toch de hoogste vrijwilligersfunctie die je kan uitoefenen in je stad.”