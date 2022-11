Dakloze Doetinchemmer (40) wil leven beteren, maar hoort half jaar cel eisen: ‘Tijd dat er echt wat verandert’

Schaatsles terwijl natuurijs nog ver weg is: ‘Zodra het gaat vriezen, kunnen deze kinderen rondjes draaien’

EIBERGEN/ENSCHEDE - Het was weer even wennen voor de leerlingen om op het ijs te staan. En helemaal lastig was het om op schaatsen tussen pionnetje te slalommen en door de knieën te gaan. Maar de lichting 2022 van het Piet de Wit Schaatsproject voor basisscholen uit Berkelland leert snel.

7 november