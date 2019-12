Daltonschool St Joris in Borculo houdt actiedag voor Pax Kinderhulp

video Deze robot zaait en bewatert moestuin in klaslokaal

14:47 AALTEN - Hij kan zaaien en de plantjes op het juiste moment water geven, maar ook onkruid herkennen en te lijf gaan. Oogsten kan de farmbot bij Schaersvoorde in Aalten (nog) niet, maar hij leert wel de leerlingen van de Groen-afdeling omgaan met de modernste techniek voor land- en tuinbouw. ,,Ze leren om te gaan met een robot. In de landbouw is die moderne techniek niet meer weg te denken.”