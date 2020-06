Damian bouwt Vordense kastelen na in karton om corona even te vergeten

Hoe lang denk je bezig te zijn aan je megaklus?

,,Effe rekenen... Over de eerste twee kastelen deed ik in totaal een week of vijf, twee en een halve week per kasteel. Er komen er nog zes bij, dus dat is samen vijftien weken. Plus het sportpark. Dat gaat langer duren, want het is ingewikkelder, met alle gebouwen, velden, hekken, cornervlaggetjes en doelen. Dat gaat me zeker vier weken kosten. Zeg dat ik nog een kleine twintig weken zoet ben met het project. Vijf maanden dus.’’