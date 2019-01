Damwand Twentekanaal Lochem kapot

Drumfanfa­re Euphonia uit Eibergen pakt dubbele Nederland­se titel in Wychen

7:53 EIBERGEN/WYCHEN - De drumfanfare van muziekvereniging Euphonia uit Eibergen is zaterdag in Wychen Nederlands kampioen geworden in de vierde divisie. Op het NK Mars & Music Contest van de KNMO Euphonia hogere score op het concours van november in Schiedam en stelde daarmee de titel veilig.