Dan staan je kinderen met hongerige ogen ineens aan jouw broekspijpen te trekken

Politie Berkelland is scherp op jongeren met mes op zak: ‘Je kunt er voor in de gevangenis komen’

BERKELLAND - Een steekincident in Eibergen, een boksbeugel, taser en vlindermes aangetroffen in Borculo, een beroving met een mes in Lichtenvoorde. In al deze incidenten gaat het om jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De politie Berkelland ziet een toename van jongeren met steekwapens op zak en vraagt ouders alert te zijn.

