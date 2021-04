Dankzij de buxusdokter zijn mot en schimmel verleden tijd: ‘Ik heb er slapeloze nachten van gehad’

,,Ik heb er wel slapeloze nachten van gehad, hoor”, geeft tuinierster Lidy Buil toe. Want haar diepe tuin aan de Morgenzonweg, die ’s zomers altijd is geopend voor bezichtiging, is haar leven. En de volwassen buxushagen rondom twee rozenborders waren nog niet helemaal kaalgevreten door de buxusmot. Dus het ging haar wel aan het hart.

Maar buxusdokter Steven Oostendorp maakte deze week korte metten met de oude haag. Hij heeft ze met wortel en al gerooid en vervangen door de nieuwe soort, de Better Buxus. Het is een Belgische variant, speciaal gekweekt tegen de buxusmot, die in talloze tuinen al verwoestend werk heeft gedaan. ,,Vorig jaar hebben we voor het eerst 40.000 struikjes van de nieuwe soort geplant in de tuinen van Paleis Het Loo”, vertelt Oostendorp, beter bekend als de ‘buxusdokter’ uit Eibergen.