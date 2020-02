Dankzij deze bouwhal floreert de Grolse optocht: meer wagens aangemeld voor deelname

Inwoners Zutphen kunnen straks live raadsverga­de­rin­gen volgen via internet

16:00 Theater de Hanzehof, de Meisjesvakschool of de de bezuinigingsopgave waar Zutphen voor staat. Het zijn politiek gevoelige onderwerpen in de Burgerzaal van Zutphen. Vanaf het eind van dit jaar zijn deze politieke discussies live te volgen voor alle inwoners van Zutphen. Op de raadssite van de gemeente Zutphen zijn dan alle raads- en forumvergaderingen live te volgen of terug te kijken.