Dankzij muziek en carnaval kunnen Needse bloemetjes weer buiten worden gezet

Check jouw gemeente KAART | Minder nieuwe coronabe­smet­tin­gen: goed nieuws in Flevoland, opvallend beeld in Voorst

15 maart In heel Oost-Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur minder nieuwe coronabesmettingen gemeld, vergeleken met gisteren. In alle drie de veiligheidsregio's is een daling te zien. Op de nieuwste coronakaart zijn twee gemeenten bovendien de zorgelijke donkerrode kleur kwijtgeraakt. Alleen Zwartewaterland steekt er wederom bovenuit als gemeente met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners.