Dansles, daarvoor stonden we vroeger in de rij

100.000 euro voor aardbe­vings­ge­bied vanuit Doetinchem en Oude IJssel­streek

Per inwoner maken de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek 1 euro over aan Giro555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. In de praktijk komt dat neer op 60.000 euro vanuit Doetinchem en 40.000 euro vanuit de oostelijke buurgemeente.