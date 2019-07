Danspaleis in Haaksbergen na maanden verbouwen nog steeds niet open

Binnenste­bui­ten: een streek­markt met het beste van Eibergen

11:35 EIBERGEN - Geldt dat drie keer scheepsrecht is ook voor een plattelandsfeestje als Binnenstebuiten? Wat de initiatiefnemers betreft is de derde editie van de streekmarkt een bezoek in ieder geval meer dan waard, na een tweede die vooral de boeken in kan als ‘waterig’.