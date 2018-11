Danstrainer worden? In de gemeente Bronckhorst kan het!

Veel verenigingen kampen met een daling van het aantal jonge leden. Bronckhorst ziet in de danslessen een antwoord op deze trend. ,,Als jongeren de cursus doorlopen hebben zijn ze assistent danstrainer’’, zegt Gert Jan Somsen van de gemeente Bronckhorst. ,,We hopen dat ze enthousiast worden om lessen te geven bij gymverenigingen. Maar ze leren ook algemene dingen als lesgeven aan andere jongeren. Daarmee kunnen ze net zo goed terecht bij een voetbalvereniging.’’



Bronckhorst wil de ‘afgestudeerde’ jongeren ook inzetten bij de Koningsspelen of bij de eindmusicals in het basisonderwijs. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van 4,50 euro per uur.