Daphne kweekt bijzondere tomatenrassen: van reizigertomaat tot Bosque Bumblebee

Tomaten als stoplichtpaprika’s, donkerbruine zoete tomaten, kleine tomaatjes die als bessen aan een tros groeien, een geel-rode vleestomaat die wel 1 kilogram kan worden. Ze zitten allemaal in de verzameling tomatenplanten die Daphne Bloemendaal in Drempt elk seizoen voor liefhebbers opkweekt.



De keuze in tomaten is op de markt, bij de groenteboer of in de supermarkt redelijk beperkt. Heb je zelf gelegenheid om tomaten op te kweken, dan kun je op zoek gaan naar zaad van minder alledaagse soorten. Of je zoekt (vanaf eind april) plantjes voor in de moestuin of balkonpot bij kwekerijen of op de markt. Als dan de eigenaar van een tuincentrum toevallig als hobby heeft om zoveel mogelijk verschillende tomatenplanten te kweken, dan is de keus opeens een stuk groter.