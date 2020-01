Dapperheidsmedaille voor man (76) die buurjongen uit bijna brandende auto redde

Prinses Margriet komt naar Aalten: koning Willem Alexander uitgeno­digd in Dinxperlo

19:00 AALTEN/DINXPERLO - Prinses Margriet opent in april de tentoonstelling Kind van de vrijheid in het Nationaal Onderduik Museum in Aalten. Koning Willem Alexander en de Duitse Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zijn uitgenodigd voor de opening van Gelderland Herdenkt op zondag 29 maart in Dinxperlo.