Datalek bij contactonderzoek GGD naar ‘coronafeest’ in Groenlo: gegevens honderden bezoekers op straat

Groot corona-onderzoek na avondje stappen in Groenlo: ‘Er waren 900 mensen, dat lukt niet in een dag’

17:03 GROENLO - De GGD is een groot onderzoek gestart, omdat een met corona besmette feestganger zaterdagavond heeft rondgelopen in City Lido in Groenlo. ,,We doen echt een beroep de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Heb je 's ochtends een vaccinatie gehaald, ga dan niet 's avonds stappen.”