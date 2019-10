Daten en dansen in Berkelland tijdens Week van de Single

BORCULO - Alleenstaanden staan week in het zonnetje in Berkelland, op initiatief van Getty Schepers van DatingOost en Margreet Dolphijn van Berkel Palace. Met in het ene weekend een speeddate-avond en een week later een 40+-uitgaansavond waarop gedanst kan worden.

De laatste week van oktober wordt de Week van de Single, althans in Berkelland. Op initiatief van de dames Getty Schepers (DatingOost) en Berkel Palace-gastvrouw Margreet Dolphijn wordt voortgeborduurd op een afgelopen voorjaar gehouden tuinfeest voor singles. Dat lentefeest verhuisde uiteindelijk vanwege kil of nat weer naar binnen, maar smaakte naar meer. Dansen, lachen, flirten en kennismaken voor alleenstaanden gaat zodoende op herhaling. Zondagmiddag 27 oktober staat speeddaten op het programmaf, in een editie voor senioren. En zaterdag 2 november een uitgaansavond voor 40-plus singles.

Getty Schepers van DatingOost: “Sinds vorig jaar organiseren we ook speeddates voor senioren. Mensen vinden het prachtig om hieraan mee te doen. Ook heel spannend, maar wij begeleiden de gehele speeddate. Voor de singlesavond hoeft men zich niet aan te melden, maar voor de speeddate is het belangrijk dat we precies weten hoeveel dames en heren we tegenover elkaar kunnen zetten.”

De doelgroep hierbij is de leeftijdscategorie van globaal 60 tot 75 jaar. Tien tot dertien mannen en vrouwen krijgen bij het speeddaten aan tafel een paar minuten om elkaar face-to-face te spreken, om te zien of een uitgebreidere ontmoeting er in zit of niet.