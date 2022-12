De aanhouder wint: dankzij Nahdie uit Eibergen is fietstunnel gepimpt: ‘Insta en selfie-waardig’

vrogger en now Herman (51) is na zijn opa en vader de baas van ‘De Meut’: ‘Of de vierde generatie ons opvolgt? Wie weet’

BRONKHORST - De Meut heet de horecagelegenheid al jarenlang in de volksmond. En dat is niet zo verwonderlijk. Restaurant Het Wapen van Bronkhorst is al drie generaties in handen van een Meutstege.

4 december