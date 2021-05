De Achterhoek gaat herdenken, maar wel anders vanwege corona

Herdenken in coronatijd wordt op 4 mei anders dan we gewend zijn. En toch proberen organisaties, gemeenten en inwoners er een passende draai aan te geven. Dat blijkt uit een rondje door de Achterhoek. Een greep uit de herdenkingen.

Het verhaal van Mirjam Schwarz uit Winterswijk is dit jaar onderdeel van de landelijke Open Joodse Huizen, die via een livestream te volgen is. Als haar ouders in de jaren 90 naar een bejaardentehuis vertrekken, stuit Schwarz bij het opruimen van het ouderlijk huis op een grote hoeveelheid fotoalbums en documenten.

Via foto’s, brieven, een dagboek en andere documenten krijgt ze stap voor stap inzicht in het onthutsende verhaal van haar familie, van de joodse gemeenschap in Winterswijk en met name van haar tante Thea Windmuller en Thea’s grote liefde, de Duits-joodse vluchteling Wolfgang Maas. Het verhaal is 3 en 4 mei te volgen op openjoodsehuizen.nl.

Steentjes

In Doetinchem hebben drie scoutinggroepen een inzameling gehouden van zogenoemde herdenkingssteentjes. Doetinchemmers zijn opgeroepen om kleine steentjes te verzamelen en die te beschilderen in de kleuren van de Nederlandse vlag en daar een naam op te zetten. De steentjes zijn de afgelopen dagen verzameld en zondagmiddag in een mooie vorm bij het herdenkingsmonument gelegd.

In Hengelo kunnen vanaf 11.00 uur bloemen gelegd worden bij het Joods monument aan de Synagogestraat en bij het oorlogsmonument in het Geurtzenplantsoen. Na de twee minuten stilte rond 20.00 uur legt een vertegenwoordiging van de Stichting Veteranen Oost-Nederland een krans bij het monument in het Geurtzenplantsoen. In totaal zijn 58 inwoners van Hengelo en Keijenborg door oorlogsgeweld om het leven gekomen.

Kerken

De kerken in de gemeente Montferland hebben samen met het Oranje Comité van Didam de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke herdenkingsdienst. Deze wordt gehouden voorafgaand aan de kransleggingen in de dorpen. De dienst is te volgen via de websites van de deelnemende kerken en begint om 18.00 uur met medewerking van dominees, pastoor en diaken uit Montferland, Duo Cantiamo en pianist Johan Boelee.

Onder het motto ‘Verhalen om nooit te vergeten’ houden de dorpen Heelweg, Sinderen, Varsseveld en Westendorp een gezamenlijke herdenking op 4 mei. Deze ingetogen herdenking zal bestaan uit verhalen, afgewisseld met zang. De herdenking wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk te Varsseveld, aanvang 19.00 uur, en is te volgen via een livestream op kerkdienstgemist.nl met zoekterm Varsseveld.

Uitzendingen

Veel herdenkingsplechtigheden zijn te zien op lokale en regionale zenders. Zoals in Doesburg vanaf 19.55 uur op de livestream van DoesburgTV. Daarnaast wil het Doesburgse 4 en 5 mei comité namens de inwoners bloemen leggen bij het monument. Deze kunnen Doesburgers achterlaten op inzamelplaatsen, waaronder bij het stadshuis en sporthal De Beumerskamp.