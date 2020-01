De Achterhoekse ziekenhuissoap is nog lang niet voorbij

Wat vooraf ging. Het was of er een bom was gevallen. Zo kwam eind november het bericht aan in Winterswijk dat drie afdelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) gesloten zouden worden. Verloskunde, de kinderafdeling én de intensive care werden in 2025 overgeheveld naar het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis in Doetinchem.