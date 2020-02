‘De afvalcrisis in de gemeente Bronckhorst is een proemenpot!’

Co­ke-criminelen bleven slapen in drugslab Vragender

19 februari VRAGENDER - De criminelen die verantwoordelijk zijn voor het drugslab dat eind januari werd ontdekt in een boerenschuur in het buitengebied van Vragender, bleven slapen in het laboratorium dat was ingericht als cocaïnewasserij. ,,Het lab had zeven verschillende ruimtes, waaronder een slaapkamer. Daar bleven de drugscriminelen slapen.”