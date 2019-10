De arbiter lijkt op de manager: ‘Je kunt het eigenlijk nooit goed doen’

Blom degradeerde, de Europese voetbalbond UEFA haalde hem van de elitelijst.



De uit Gouda afkomstige arbiter gebruikt dit voorbeeld regelmatig in trainingen die hij met Kaptein (51) en Van Dijk (52) geeft door het hele land. Zij zijn oprichters van trainings- en adviesbureau Gewoon-HR. Ze coachen mensen in leiderschap, mentale veerkracht en duurzame inzetbaarheid.



,,Want na zo’n incident moet je wel verder”, zegt de doorgewinterde scheidsrechter. ,,Als je er op een goede manier mee omgaat kom je er sterker uit. Dat soort dingen gebeurt in organisaties ook.”



Eind dit seizoen stopt Blom met het fluiten van internationale wedstrijden (Europa League, interlands). Op de nationale velden blijft hij wel actief.