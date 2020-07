De aula van de Borculose mortuariumstichting wordt.... een dansschool

Ziekenhui­zen in Oost-Nederland zijn klaar voor tweede coronagolf (ook als die eerder komt)

10:16 Een tweede coronagolf komt mogelijk eerder op ons af dan was voorzien. De ziekenhuizen in deze regio zullen een tweede piek aan patiënten goed aankunnen. Dat verwacht intensivist Peter Spronk van Gelre ziekenhuizen. Hij coördineert contacten tussen de intensive cares in Oost-Nederland.