De beschermvrouwe van de Gelderse daklozen is dankzij Máxima even niet meer ‘de vrouw van’

Iedereen in Doetinchem kende Tiny Vriezen tot voor kort als ‘de vrouw van Wim’. Wim. Hij wordt ook wel Wimkler Prins genoemd omdat hij een wandelende muziekencyclopedie is, die in 2012 van zijn hobby zijn werk maakte door een vinylzaak te openen in hartje Doetinchem.



Van heinde en ver komen liefhebbers sindsdien naar Wims Muziekkelder voor die ene zeldzame lp of single. Of alleen maar voor een praatje met de muziekkenner die vermaard is tot in Hilversum.

‘Máxima was echt geraakt’

Maar sinds 8 januari is Wim in de Achterhoekse stad weer – zoals voor 2012 – ‘de man van Tiny’. Vriezen immers, zo was te zien op tv en social media, ontving met verve koningin Máxima toen ze voor een bezoek de trappen besteeg van het vroegere klooster in Ugchelen bij Apeldoorn.



Daar waar het Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg, afdeling Gelderland, huist. Als directeur zorg van het Leger week Vriezen als gastvrouw anderhalf uur niet van de zijde van de koningin.



Wat is u vooral bijgebleven van koningin Máxima?

,,Ze kwam voor een bezoek aan De Wending, onze kliniek voor zwakbegaafde mensen die ook kampen met een verslaving. Een van onze cliënten, een meisje van 19 jaar, vertelde dat ze een terugval had gehad tijdens verlof.



Ze had geld van haar oma gekregen en was daarna direct naar een dealer gegaan. Nu zat ze weer in De Wending. Koningin Máxima zei tegen het meisje dat een terugval haar ook sterker kon maken.



Ik zag dat Máxima echt geraakt was door de gesprekken met cliënten. Ik heb haar verteld dat iemand die verslaafd is gemiddeld zeven keer een terugval heeft. 40 procent lukt het uiteindelijk af te kicken. Je bent hier niet zomaar weg.”

Had u een klik met de koningin?

,,Het was natuurlijk niet gelijkwaardig, wél prettig. We hadden het tussen alle gesprekken en ontmoetingen door ook over alledaagse dingen. Over haar tasje bijvoorbeeld. Ze had de verkeerde meegenomen van huis.



Het magneetje van de sluiting was stuk, daar had ze het een paar keer over. Ik vond haar een gewone vrouw. Misschien kwam het van pas dat ik van huis uit heb meegekregen met iedereen hetzelfde om te gaan.”