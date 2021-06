De Bijenkamp samen sterker en vitaler: sportclubs gaan nauwer samenwerken

Eibergen is bovengemiddeld sportief, maar het kan altijd beter. „Vooral in de avonduren wordt hier intensief gesport”, zegt Jeroen Bennink van TV Mallumse Molen. De tennisvereniging is één van de vijf sportclubs die het onderkomen hebben op het complex van De Bijenkamp. „Je ziet hier een mooi sportpark, maar overdag is er bijna niemand. Meer activiteiten voor bedrijven en scholen kunnen leiden tot een betere benutting. Er valt veel meer te doen dat raakvlak heeft met sport en bewegen. Voor wie hier eenmaal is geweest, is de drempel lager om terug te komen of bij een andere tak van sport in de keuken te kijken.”