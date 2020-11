De bodem als vergiet, langzaam droogt het landgoed uit

Een statig kasteel met een gracht eromheen, lange lanen met bomen, siervijvers, een hertenweide, kronkelende beekjes, dicht bos en schrale landjes. Landgoed De Slangenburg bij Doetinchem heeft het allemaal. Niet voor niets staat de parkeerplaats deze middag flink vol. Het bos is een populaire plek voor een mooie herfstwandeling.



Maar wie beter kijkt, ziet dat het niet overal even goed gaat met de natuur. ,,De waterstand in deze beek was in april even op niveau”, wijst Rugers, ,,maar het is snel daarna weer drooggevallen. En dat is nu nog zo.” Even verderop is de modderige bodem te zien van een siervijver. ,,Hier werden ooit rivierkreeftjes gekweekt voor de keuken van het kasteel. Nu staan de vijvers het grootste deel van het jaar droog.” Aan een stukje schraal grasland is op het eerste oog niets bijzonders te zien. ,,Maar”, zegt Rugers. ,,omdat het grondwater steeds lager staat worden er steeds minder mineralen in de bodem afgezet, waardoor er allerlei soorten planten verdwijnen.”