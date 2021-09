De boerderij in oorlogstijd: ‘Met kleine verhalen de grote geschiedenis vertellen’

Die opzet gaat echter veranderen. Er komt een verbinding van de boerderij met het onderduiken. Directeur van het Nationaal Onderduikmuseum Gerda Brethouwer: ,,We willen in de boerderij op een leuke, creatieve manier over de ontwikkeling van het dorp Aalten vertellen. Daarbij gaan we een verbinding maken tussen het boerenleven en de Tweede Wereldoorlog. We zijn nog in afwachting van subsidies. Maar de planning is dat we in de loop van volgend jaar met de voorbereidingen beginnen.”