De boommarter keert terug in Achterhoek en Twente

De boommarter is schuw, leeft teruggetrokken in veelal grotere, oudere bossen. Familielid steenmarter, die de stad als nieuw leefgebied heeft ontdekt, staat veel meer in de schijnwerpers. Steenmarters zoeken in gebouwen op boerenerven, maar ook in dorpen en steden naar geschikte plekken voor een nest. En eten inmiddels net zo graag weggegooide boterhammen of patat als een muis of vogeleitje.