De Borculose veldprediker: frater Willibrordus is overleden

BORCULO - De Veldprediker. Dat was de bijnaam van frater Willibrordus, die vorige week op 91-jarige leeftijd is overleden.

‘Het klooster was streng, maar ik vond het prachtig’, zei Frater Willibrordus toen hij in 1996 op de ‘Leo-Stichting’ bij Borculo vierde dat hij vijftig jaar kloosterling was. Jacobus Nicolaas Antonius Hilhorst, zoals de echte naam van Willibrordus luidde, werd geboren op 20 februari 1928 in Bussum.

Hij trad bij de fraters van Utrecht in het klooster toen hij dertien jaar was. „Ik heb van kinds af aan frater willen worden. Steeds als mijn vader vroeg wat ik worden wilde zei ik ‘broeder’. Op de lagere school al. Op dertienjarige leeftijd mocht ik naar een internaat in Zeist. Het was er vrij streng en er heerste een zeer godsdienstige sfeer. Maar ik was jong en vond het prachtig. Dat leven trok me.”

Frater Willibrordus werd onderwijzer. Priester worden wilde hij niet. Het grootste deel van zijn leven stond hij voor de klas op lagere scholen in onder andere Utrecht, Amersfoort en Amsterdam. Hij was 54 jaar toen hij met een uitkering het onderwijs moest verlaten. Daarop vertrok hij naar het fratershuis van de Leo-Stichting in Borculo.

In Borculo gaf hij les aan volwassen analfabeten en hielp hij op school Noord. Hij werd in de regio vooral bekend van de door frater Jeroen opgezette vlindertuin op de Leo-stichting, die hij onderhield en waarover hij uren kon vertellen. Jarenlang nam hij mensen mee om te luisteren naar de nachtegaal bij ‘t Hambroek en de boomkikkers bij de Waterster.

Landelijke bekendheid verwierf hij met zijn zondagse bijdragen aan de Fenolijn in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO1. Hij genoot van de natuur en was in staat om anderen te inspireren en te enthousiasmeren om naar de natuur te kijken. In 2003 vertrok hij met de fraters uit Borculo naar Arnhem en later naar De Bilt