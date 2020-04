De campinggast zit er dit weekend zonnig bij, maar boven het hoofd van de campingbaas hangt een donderwolk

Dionne (63) en Arnold (66) Wientjes zijn beiden hartpatiënt. Dionne heeft ook nog eens last van een verslechterd immuunsysteem. Hun eengezinswoning in Almelo komen ze dan ook het liefst niet uit. In de massa van de stad voelt Dionne zich niet veilig. Sinds Arnold met pensioen is, heeft het echtpaar een zomerhuisje op camping Den Blanken in Neede. ,,We zijn blij en bevoorrecht dat we hiernaartoe kunnen. Het voelt als een schuiloord,” vertelt ze. ,,Het is een seniorencamping. Onze buurtjes zijn allemaal van dezelfde leeftijd. We zitten in hetzelfde schuitje. Mijn buurvrouw is banger dan ik, merkte ik toen we stonden te kletsen. Dat kan hier gewoon. De kavels zijn zo ruim, dat je makkelijk afstand kunt houden. In deze omgeving durf ik ook nog wel een stukje te gaan wandelen of fietsen. Dat doe ik in de stad echt niet meer.”