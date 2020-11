De carbidbus blijft stil dit jaar: ‘Volgend jaar maar een biertje extra’

Carbidschieten in Hummelo: afgelast. Carbidschietfeest Loud and New in Harreveld: gaat niet door. In Angerlo idem dito. En door het Knalbal in Halle staat ook een streep. ,,Er komen elk jaar toch een hoop mensen op af. Hoe zorg je ervoor dat die allemaal netjes anderhalve meter afstand houden? Dat is gewoon niet te doen”, zegt de 42-jarige Niek Schutte van het Halse carbidevenement.



Precies zo denken ze erover in Harreveld, waar de melkbussen voor het zestiende jaar op rij zouden knallen. ,,Misschien doen we het dit jaar nog in een select gezelschap, maar niets groots dit jaar”, zegt Boet te Brake (29), één van de organisatoren. Hier zijn dan ook geen voorbereidingen getroffen voor het knallen, dat zo’n 600 mensen trekt, en het aansluitende feest voor meer dan 1.000 bezoekers.