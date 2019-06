De Club met huis op de kop wint grote optocht Noordijk

Grote optocht Noordijk vertrekt alsnog in de zon

17:41 NOORDIJK - De grote optocht bij de Pinksterkermis in Noordijk is, na 4,5 uur uitstel alsnog in de zon vertrokken. De organisatoren stelden de parade uit vanwege storm en harde windvlagen. De optocht werd verschoven van 13.30 naar 18.00 uur.