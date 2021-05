De coronaregels zijn versoepeld en daarom kun je hier (eindelijk) weer naartoe

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Veel positieve tests in Staphorst en flinke afname in Noord- en Oost-Gelderland

30 mei Ook in Oost-Nederland daalt het aantal nieuwe coronabesmettingen. Tussen zaterdag- en zondagochtend werden er 243 nieuwe positieve tests gemeld. Een dag eerder waren dat er nog veertig meer. Vooral in de regio Noord- en Oost Gelderland is een flinke afname te zien. Steeds meer gemeenten kleuren grijs op de coronakaart. Staphorst is echter juist een negatieve uitschieter in de regio.