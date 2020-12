De ‘covid-killer’ van uitvinder Joop Coerman: ‘Hier hebben mensen echt wat aan’

Coerman (74) was jarenlang werkzaam voor zijn gelijknamige installatiebedrijf en is tegenwoordig vooral actief als uitvinder. ,,Want die gaan nooit met pensioen.” Hij was begin jaren 70 de bedenker van het solarium, waaruit later de zonnebank werd ontwikkeld, werd ooit uitvinder van het jaar met een intelligent huisnummer en heeft de elektrische vliegenvanger achter zijn naam staan.